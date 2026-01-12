Vorfall in Kaisersbach: Hunde spüren unterkühlte Frau auf – Rettung vor Erfrierungstod in letzter Minute

Beim abendlichen Spaziergang schlagen zwei Hunde Alarm. Ihr Bellen führt ein Paar zu einer lebensgefährlich unterkühlten Frau. Rettungskräfte sprechen von Rettung in letzter Minute.
Ein abendlicher Spaziergang nimmt in Kaisersbach (Rems-Murr-Kreis) eine dramatische Wendung. Ein Paar ist am Dienstagabend mit seinen beiden Hunden unterwegs, als der Jack Russell Terrier plötzlich laut anschlägt. „Er zog an der Leine, dann fing auch der Große an zu bellen“, schildert der Hundeführer, der anonym bleiben möchte. Die Hunde ziehen ihre Halter zu einem parkenden Auto auf einer Einfahrt. Dort hören sie ein leises Stöhnen.