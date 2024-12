Vorfall in Hürth: SPD-Mann soll in Kneipe auf AfD-Politiker losgegangen sein

1 In einer Kneipe soll ein SPD-Politiker auf einen AfD-Mann losgegangen sein (Symbolbild). Foto: imago stock&people/imago stock&people

Auf dem Video einer Überwachungskamera aus Hürth in NRW ist eine Kneipenschlägerei zu sehen - soweit nichts Besonderes. Allerdings soll es sich bei den Beteiligten um Kommunalpolitiker handeln.











Nach einer Schlägerei in einer Kneipe in Hürth bei Köln ermittelt der Staatsschutz der Polizei. Im Raum stehe der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung. Ein politisch motivierter Hintergrund könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Sprecher der Polizei Köln. Die AfD-Fraktion im NRW-Landtag erhob in einer Botschaft auf X den Vorwurf, der SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat von Hürth, Lukas Gottschalk, habe den AfD-Stadtverordneten Norbert Raatz angegriffen. Dazu stellte die Partei ein Video, bei dem es sich nach ihren Angaben um einen Mitschnitt einer Überwachungskamera von dem Vorfall am frühen Samstagmorgen handelt. Der AfD-Fraktionsvorsitzende im NRW-Landtag, Martin Vincentz, sprach von einer „Zäsur in der nordrhein-westfälischen Kommunalpolitik“.