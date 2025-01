Vorfall in Hessen

1 Die Frau aus Hessen rief die Polizei um Hilfe. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Eine Frau will in einem Wald übernachten, doch ruhig wird diese Nacht nicht. Erst sorgen mehrere Wildschweine für Tumult - danach folgt ein weiterer Schreck.











Eine 24 Jahre alte Frau ist beim Schlafen in einer Hängematte im Rheinbrohler Wald nördlich von Koblenz von Wildschweinen umringt worden. Die Frau aus Hessen rief die Polizei um Hilfe, die mitsamt einem Jäger mitten in der Nacht ausrückte, wie es in einer Mitteilung hieß.