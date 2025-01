Vorfall in Hessen: 18-Jähriger von einstürzender Mauer erschlagen

1 Der Mann erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein 18-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall in Hessen von einer einstürzenden Mauer erschlagen worden. Er erlag seinen Verletzungen in einem Krankenhaus.











Ein 18-Jähriger ist bei Bauarbeiten in Hessen von einer einstürzenden Mauer erschlagen worden. Er erlag seinen Verletzungen in einem Krankenhaus, wie die Polizei in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft Limburg am Dienstag mitteilten. Demnach war der Mann am Donnerstag mit einem Verwandten in einem Krankenhaus erschienen. Grund für die Verletzungen sei angeblich ein Fahrradunfall ohne fremde Beteiligung gewesen.