Vorfall in Hemmingen: Unbekannter verprügelt Radfahrer – das Opfer ist 74 Jahre alt

1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa

Ein Radfahrer wird in Hemmingen von einem Mann erst verbal, dann tätlich attackiert. Die Polizei sucht Zeugen.











Zu einem Vorfall, der sich am Sonntagmorgen in der Blohnstraße in Hemmingen ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Ein 74-jähriger Radfahrer war gegen 8 Uhr in der Blohnstraße in Richtung Hirschstraße unterwegs, als ihm ein Unbekannter zu Fuß zunächst entgegenkam. Dieser soll lauthals geschrien und daraufhin zielgerichtet auf den Radfahrer zugerannt sein. Anschließend soll er laut der Polizei den Radfahrer unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen und im weiteren Verlauf diesen von seinem Rad gestoßen haben. Anschließend soll er auf den am Boden liegenden Fahrradfahrer mehrfach eingetreten haben.