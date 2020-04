1 In der Strohgäu-Kommune Hemmingen gab es in der späten Mittwochnacht einen Polizeieinsatz. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Er trug nur eine Jeans, war alkoholisiert und später auch noch aggressiv: Ein 29-Jähriger hat in der Strohgäu-Kommune Hemmingen die Polizei auf Trab gehalten. Die setzte schließlich ein Abwehrspray ein.

Hemmingen - In Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) löste ein 29-Jähriger spät in der Nacht einen Polizeieinsatz aus. Der Mann war am Mittwoch gegen 0.30 Uhr erst halbnackt und alkoholisiert herumgelaufen, später wurde er auch aggressiv. Die Beamten setzten ein Abwehrspray ein. Laut der Polizei hatte eine Zeugin den Mann, lediglich mit einer Jeans bekleidet, im Bereich der Schwieberdinger und Schloßhaldenstraße an der Bushaltestelle auf der Fahrbahn in offensichtlich betrunkenen Zustand entdeckt.

Mehrere Einsatzkräfte, darunter Beamte mit einem Zivilfahrzeug, trafen den Mann vor Ort aber nicht an, weshalb sie das nähere Umfeld absuchten. Beim Schlosspark fand die Polizei den 29-Jährigen schließlich. Er kam aus einer Wiese bereits aggressiv und mit erhobenen Händen auf die Einsatzkräfte in Zivil zu. Als diese sich als Polizisten zu erkennen gaben, riss der junge Mann erneut die Hände hoch und ballte sie zu Fäusten. Zudem zeigte er eine beleidigende Geste und beschimpfte die Beamten. Nachdem er gegen die geöffnete Tür des Zivilfahrzeugs getreten und sie zugeknallt hatte, ging er drohend auf die Polizisten zu.

Polizei bedroht, beleidigt und beschimpft

Da der Mann nicht stehen blieb und die Anweisungen der Polizei ignorierte, setzte diese ein Reizstoffsprühgerät ein. Daraufhin ging er zu Boden und wurde mit Handschließen gefesselt. Ein Rettungsdienst brachte den 29-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er auch wegen seines alkoholisierten Zustandes zur Beobachtung blieb. Während der Fahrt unter Polizeibegleitung hatte er einen Beamten fortwährend beleidigt und auch angespuckt. Ob an dem Zivilfahrzeug ein Schaden entstand, ist noch unklar.

Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder dem 29-Jährigen im Bereich der Schwieberdinger und Schloßhaldenstraße möglicherweise ausweichen mussten, mögen sich unter 0 71 56/4 35 20 beim Polizeirevier Ditzingen melden.