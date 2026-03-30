Vorfall in Hemmingen: Frau auf Tanzfläche angerempelt? Männer prügeln auf 23-Jährigen ein
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Schläge und Tritte: Ein 23-Jähriger muss in Hemmingen schwer verletzt ins Krankenhaus. Foto: dpa

Schwer verletzt muss ein Mann nach einer Prügelei auf einem Fest in Hemmingen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Auf einem Fest in Hemmingen ist ein 23-Jähriger in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit mehreren noch unbekannten Männern aneinander geraten und schwer verletzt worden. Wie die Polizei schreibt, hatte er zuvor in einem Veranstaltungsgebäude in der Eberdinger Straße gegen 0.45 Uhr mutmaßlich versehentlich eine noch unbekannte Frau angerempelt. Dies habe offenbar auf der Tanzfläche zum Streit mit den Unbekannten geführt.

 

Laut Polizeibericht wurde die Auseinandersetzung schnell handgreiflich. Ein Securitymitarbeiter konnte den seinerseits sehr aufgebrachten 23-Jährigen von der Tanzfläche in den Eingangsbereich bringen. Dort griffen drei bis fünf Männer den jungen Mann erneut an und malträtierten ihn mit Schlägen und Tritten. Dabei wurde auch der 50-jährige Securitymitarbeiter beim Versuch, den 23-Jährigen vor dem Angriff zu schützen, verletzt.

Während die unbekannten Täter die Flucht ergriffen, wurde der 23-Jährige vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Ditzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0 71 56/4 35 20 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

 