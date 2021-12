1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein Unbekannter tritt am Dienstag in Hemmingen an eine Seniorin heran und bittet um ihre Hand. Plötzlich packt er diese und will sie in seine Hose einführen. Die Polizei sucht Zeugen.















Hemmingen - Ein bislang unbekannter junger Mann hat am Dienstagnachmittag eine 85 Jahre Frau auf offener Straße in Hemmingen (Kreis Ludwigsburg) sexuell genötigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, wartete die Seniorin gegen 16.40 Uhr in der Lindenstraße auf eine Verwandte, als der Unbekannte auf sie zu kam und sie um ihre Hand bat. Die Frau kam der Bitte nach. Plötzlich packte der junge Mann die Hand der 85-Jährigen und versuchte, diese vorne in seinen Hosenbund zu stecken. Als die Seniorin sich zur Wehr setzte, ließ der Unbekannte von ihr ab und flüchtete in Richtung Hauptstraße.

Das Opfer beschreibt den mutmaßlichen Täter wie folgt: zwischen 17 und 18 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß mit braunen Haaren. Er war bekleidet mit einem grünlichen Parka, einer grauen Mütze und halbhohen Stiefeln. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 mit der Kriminalpolizei Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.