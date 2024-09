Ein 44-Jähriger ist am Freitagnachmittag mit ordentlich Alkohol im Blut in Heimsheim unterwegs. Ein Zeuge alarmiert die Polizei, die den Mann aus dem Verkehr zieht.

Die Polizei hat am vergangenen Freitag einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit über drei Promille in Heimsheim unterwegs war.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte der Polizei am Freitagnachmittag gemeldet, dass ein augenscheinlich betrunkener Mann an der Anschlussstelle Heimsheim in Richtung Heimsheim unterwegs sei. Die Beamten des Polizeireviers Mühlacker konnten das Fahrzeug des 44-Jährigen an der Bushaltestelle Schafwäsche kontrollieren, der Mann musste sich einem Atemalkoholtest unterziehen. Das Ergebnis: Mehr als drei Promille. Der 44-Jährige musste seinen Führerschein abgeben und zum Bluttest. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Lesen Sie auch

Die Polizei weist darauf hin, dass ab 0,3 Promille kann von einer sogenannten „relativen Fahruntüchtigkeit“gesprochen werden kann. Kommen ab diesem Promillewert noch alkoholbedingte Fahrfehler oder ein dadurch verursachter Verkehrsunfall mit Personenschaden oder entsprechendem Sachschaden hinzu, hat die Fahrerin oder der Fahrer mit einer Strafanzeige und fahrerlaubnisrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Ab 1,1 Promille wird bei Kfz-Fahrern im öffentlichen Straßenverkehr von „absoluter Fahruntüchtigkeit“ gesprochen. Die Folgen sind in der Regel eine Strafanzeige und die Entziehung der Fahrerlaubnis. Abhängig vom Blutalkoholspiegel werden Hör- und Sehfähigkeit beeinträchtigt, Koordinations- und Reaktionsvermögen lassen nach, Distanzen und Geschwindigkeiten werden falsch eingeschätzt. Menschen unter Alkoholeinfluss handeln weniger gefahrenbewusst und sind risikofreudiger. Bereits bei einer Alkoholisierung von 1,5 Promille (absolute Fahruntüchtigkeit) steigt das Unfallrisiko um das zwölffache.