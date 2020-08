1 Der Lokführer war am Abend mit dem Zug im Heilbronner Bahnhof angekommen. (Symbolbild) Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Ein Bahnmitarbeiter entdeckt am Heilbronner Güterbahnhof nachts einen leblosen Mann im Fahrerhaus eines Zugs. Rettungskräfte stellen fest, dass der 39-jährige Mann lediglich stark alkoholisiert ist.

Heilbronn - Ein 39 Jahre alter Lokführer ist in der Nacht auf Mittwoch am Heilbronner Bahnhof schlafend und stark betrunken in einem Güterzug entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann offenbar gestern Abend mit einem Güterzug aus Harburg nach Heilbronn und war nach der Ankunft offenbar in dem Führerstand des Zugs eingeschlafen. Ein Bahnmitarbeiter fand den Mann gegen 0.15 Uhr leblos vor und alarmierte Rettungskräfte.

Bundespolizei ermittelt

Die Rettungssanitäter stellten allerdings fest, dass der Lokführer lediglich stark alkoholisiert eingeschlafen war. Beamte der Bundespolizei entdeckten eine halb volle Flasche hochprozentigen Alkohol im Führerstand, sodass ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Das Ergebnis des Tests: 2,6 Promille.

Gegen den in Berlin wohnenden 39-Jährigen wurden Ermittlungen aufgenommen und der Fahrzeugschlüssel beschlagnahmt.