Familie in Stuttgart angesteckt Wenn das Coronavirus mit Geburtstag feiert

Am Freitag den 13. März hat das Land am Nachmittag die Schulschließungen verkündet. Ungefähr zur selben Zeit saß eine Familie beim Geburtstagstisch zusammen – drei Generationen. Was keiner wusste: einer in der Runde war mit dem Coronavirus infiziert.