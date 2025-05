Vorfall in Heidelberg: Ihm ist offenbar nichts heilig: Mann uriniert an Kirche

1 Ein Wildpinkler schlug an einer Kirche in Heidelberg zu (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Panama Pictures/Christoph Hardt

Ein Wildpinkler geht in Heidelberg auf Polizisten los. Die Beamten hatten den Mann auf frischer Tat ertappt, als dieser an eine Kirche urinierte.











Ihm ist offenbar nichts heilig: Am frühen Samstagmorgen beobachtete eine Polizeistreife in Heidelberg, wie ein Mann an die Heiliggeistkirche am Marktplatz urinierte. Als die Beamten ihn daraufhin kontrollierten, habe der 32-Jährige die Angabe seiner Personalien verweigert, teilte das Polizeipräsidium Mannheim am Samstag mit. Stattdessen versuchte er wegzulaufen.