Vorfall in Graz: Airbus der Swiss notfallmäßig gelandet

Ein Airbus der Swiss ist wegen Triebswerksproblemen und Rauchs in Cockpit sowie Kabine notfallmäßig in Graz gelandet. Nach dem Vorfall hätten sich mehrere Crew-Mitglieder und Passagiere in ärztliche Behandlung begeben, teilte die Lufthansa-Tochter mit. Ein Crew-Mitglied sei mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Die Maschine mit 74 Passagieren und fünf Crew-Mitgliedern sei auf dem Weg von Bukarest nach Zürich gewesen.