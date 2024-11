Nach dem Tod eines 31-jährigen Mannes in Polizeigewahrsam will die Linke den Vorgang zum Thema im Landtag machen. Die Fraktion habe beantragt, das Thema im Justiz- und im Innenausschuss zu behandeln, teilte der Linke-Innenpolitiker Ronald Hande mit. Die Landesregierung soll hier über die genauen Abläufe berichten.

Der Mann war laut Polizei am Montagabend in alkoholisiertem Zustand wegen einer Widerstandshandlung in Gewahrsam auf dem Polizeirevier Gotha genommen worden. Beamte fanden ihn am Dienstag gegen 1.40 Uhr leblos in der Zelle. Interne Polizeiermittler und Staatsanwaltschaft ermitteln zur Todesursache, Fremdverschulden wurde bereits ausgeschlossen.