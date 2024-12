1 Der Mann hatte Kokain in seinem Socken. (Symbolbild) Foto: dpa/Christian Charisius

Ein 42-Jähriger pöbelt vor einer Gaststätte in Göppingen Passanten an. Die Polizei wird alarmiert und nimmt den aggressiven Mann mit aufs Revier. Dort macht sie eine Entdeckung.











Ein 42 Jahre alter Mann soll in der Nacht zum Sonntag vor einer Gaststätte in der Grabenstraße in Göppingen mehrere Passanten angepöbelt haben. Polizeibeamte nahmen den Mann mit auf die Dienststelle und entdeckten Kokain in eine seiner Socken.