1 Die Polizei suchte das Flugobjekt am Boden und in der Luft. (Symbolbild) Foto: dpa/Arne Immanuel Bänsch

Ein Anwohner in Glatten meldet der Polizei per Notruf ein hell scheinendes, fliegendes Objekt am Himmel. Die Polizei begibt sich mit einem Hubschrauber auf die Suche nach einem eventuellen Flugunglück.

Glatten - Die Polizei hat am Donnerstag bei Glatten (Kreis Freudenstadt) mit einem Hubschrauber nach einem unbekannten Flugobjekt gesucht. Ein Anwohner gab zuvor an, ein hell scheinendes Objekt am Himmel gesehen zu haben, teilte die Polizei mit. Per Notruf informierte er die Beamten gegen 20.30 Uhr.

Der Mann wollte das Flugobjekt von seinem Küchenfenster aus über einem mehrere Kilometer entfernten Waldgebiet entdeckt haben. Es sei in Richtung Freudenstadt vom Himmel gestürzt. Der Anwohner befürchtete laut Polizei ein Flugunglück.

Bei der anschließenden Suche der Beamten des Polizeireviers Horb am Boden und zu Luft fanden sie jedoch nichts Verdächtiges.