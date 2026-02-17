Vorfall in Gerlingen: Mann wütet mit Ast und attackiert Frauen

Was für ein Schreck: Eine 46-Jährige wartet auf den Bus, als plötzlich ein Unbekannter einem Ast auf sie einschlägt. Zuvor ließ der Mann seine Wut offenbar an zwei Autos aus.
Ein Wüterich trieb am Montagabend in Gerlingen sein Unwesen. In der Solitudestraße soll er gegen 20.20 Uhr mit einem Ast auf den VW Multivan einer 48-Jährigen sowie den VW Golf eines 25-Jährigen eingeschlagen haben, als diese an ihm vorbeifuhren. Das schilderten Zeugen der Polizei. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in noch nicht bezifferter Höhe.