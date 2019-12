1 Zwei Männer sind in Gerlingen aneinandergeraten. (Symbolbild) Foto: imago/STPP/imago stock&people

In einer Flüchtlingsunterkunft in Gerlingen geraten in der Nacht zwei Männer heftig aneinander. Am Ende muss der Rettungsdienst beide Streithähne mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus bringen.

Stuttgart - Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Freitag gegen 1.20 Uhr zwei 20 und 21 Jahre alte Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft an der Siemensstraße in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) aneinander.

Im Zuge der Auseinandersetzung, die sich vor der Unterkunft abspielte, soll der 21-Jährige nach Angaben der Polizei eine Glasflasche zerschlagen und seinem Kontrahenten eine Schnittwunde im Gesicht zugefügt haben. Doch auch der 21-Jährige erlitt bei der Schlägerei erhebliche Verletzungen im Gesicht. Beide Streithähne wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an.