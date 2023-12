Vorfall in Gemmrigheim: Zerstört eine EnBW-Bohrung einen Weinberg?

12 Aus der Luft sind die Schäden in den Weinbergen erkennbar. Foto: Werner Kuhnle

Die EnBW will in Walheim Klärschlamm verbrennen und bohrt dafür in der Tiefe. Jetzt sind in der Nähe in Gemmrigheim Mauern eines Weinbergs eingefallen.











Link kopiert



Tobias Beckbissinger macht sich Sorgen. Der Winzer aus Gemmrigheim weiß nicht, wer einen Hangrutsch an seinen Steillagen am Neckar verursacht hat und wer für den Schaden aufkommt. „Eine drei Meter hohe Mauer über der Straße ist komplett eingebrochen – und es gibt weitere Abbrüche an sieben Mauerstellen“, sagt der 35-Jährige, der bei der Felsengartenkellerei Besigheim im Aufsichtsrat sitzt. Als Verursacher in Verdacht steht die Energie Baden-Württemberg (EnBW). Sie hat Bohrungen für eine Klärschlammverbrennungsanlage auf ihrem Gelände im benachbarten Walheim auf der anderen Flussseite in Auftrag gegeben.