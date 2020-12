4 In einer Linkskurve rutschte die Ladung vom Anhänger. Foto: 7aktuell.de/Christina Zambito

Ein Lastwagenfahrer verliert in Geislingen an der Steige seine Ladung auf der Straße – zahlreiche Glasflaschen zerbrechen. Die Feuerwehr ist rund eine Stunde mit der Reinigung beschäftigt.

Ulm - Ein Lastwagenfahrer hat am Mittwochmorgen in der Eberhardstraße in Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) zahlreiche Getränkekisten verloren. Wie die Polizei berichtet, rutschte die mitunter aus Bierkisten bestehende Ladung in einer Linkskurve plötzlich vom Anhänger. Sämtliche Flaschen zerbrachen in der Folge auf der Straße. Ob die Flaschen voll waren, kann die Polizei nicht sagen.

Etwa eine Stunde lang musste die Feuerwehr die Straße von den Scherben befreien – es kam zu Verkehrsbehinderungen. Nun überprüft die Polizei, ob der Fahrer die Ladung nicht richtig gesichert hatte.