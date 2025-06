1 Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Ein Mann beobachtet, wie andere Männer mehrere Mädchen an einem See bedrängen. Als die Polizei kommt, klicken die Handschellen.











Ein 27 Jahre alter Mann soll mehrere Minderjährige in einem See in Freiburg angeschwommen und unsittlich berührt haben. Bislang haben sich zwei betroffene Mädchen und ein Junge bei den Ermittlern gemeldet, teilte die Polizei mit.