Vorfall in Freiberg am Neckar

1 Ein Raub in Freiberg am Neckar beschäftigt derzeit die Polizei (Symbolbild). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein 28-Jähriger wird am frühen Samstagmorgen in Freiberg am Neckar von zwei Fremden angesprochen. Sie flüchten mit seinem Geld.









Ein 28-Jähriger ist am Samstag gegen 4.35 Uhr in Freiberg am Neckar zwischen der Bilfinger Straße und der Württemberger Straße ausgeraubt worden. Auf dem Nachhauseweg wurde er von zwei Männern nach Geld gefragt. Nach Angaben der Polizei schlug einer dem Opfer ins Gesicht.