1 Die Feuerwehr in Filderstadt war mehr als 13 Stunden lang im Einsatz. Foto: dps/Marijan Murat

Bei einem Gefahrgutunfall in Filderstadt war die Feuerwehr mit 32 Fahrzeugen und 115 Einsatzkräften vor Ort, da Explosionsgefahr drohte. Was ist genau passiert?











Am Dienstag, 29. Juli, ist es nachmittags zu einem Gefahrgutunfall in einer Spedition in Filderstadt gekommen. Die Feuerwehr ist mit 32 Einsatzfahrzeugen und etwa 115 Kräften an der Raiffeisenstraße vor Ort gewesen, insgesamt mehr als 13 Stunden lang, bis der Einsatz beendet werden konnte.