Vorfall in Filderstadt

1 Der Tatverdächtige kann von der Polizei nicht beruhigt werden. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In Filderstadt greift ein 26-Jähriger erst eine Frau an, dann schlägt er einer Beamtin mit der Hand ins Gesicht. Auch bei der Festnahme leistet der Filderstädter massiven Widerstand.

Filderstadt - Ein 26-Jähriger hat in der Nacht zum Samstag in Filderstadt (Kreis Esslingen) nicht nur eine 46-jährige Frau tätlich angegriffen, sondern auch einer Polizeibeamtin mit der Hand ins Gesicht geschlagen. Gegen 1.40 Uhr waren der Polizei Streitigkeiten in der Volmarstraße gemeldet worden. Die Beamten trafen dort auf den alkoholisierten Tatverdächtigen und seinen Bruder. Wie sich vor Ort herausstellte, soll der 26-Jährige kurz zuvor gegenüber einer 46-Jährigen handgreiflich geworden sein.

Der 26-Jährige tritt immer wieder nach den Polizisten

Laut Polizei habe sich der Mann im Gespräch zunehmend aggressiv gegeben und die Anweisungen der Beamten ignoriert. Schließlich soll er einer 22-jährigen Polizeibeamtin mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Auch bei der anschließenden Festnahme soll der Filderstädter massiven Widerstand geleistet und versucht haben, wiederholt nach den Polizeibeamten zu treten. Ebenso auf der Fahrt zum Polizeirevier sowie beim Transport in die Gewahrsamszelle soll der 26-Jährige die Beamten fortlaufend auf Übelste beleidigt haben. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen ein.