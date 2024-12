Weihnachtsmärkte im Rems-Murr-Kreis Aussteller pochen auf einheitliche Öffnungszeiten

Wie läuft es bei den Ausstellern und Betreibern der Weihnachtsmärkte in Fellbach und Waiblingen? Und wie kommen die Angebote bei den Besucher an? Wir haben uns in Fellbach und Waiblingen umgehört.