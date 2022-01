1 Ein Hund war nicht angeleint – das hat in Fellbach zu einem heftigen Streit geführt. Foto: dpa/Rainer Jensen

Im Rems-Murr-Kreis laufen sich zwei Männer über den Weg, einer hat einen nicht angeleinten Hund dabei. Es kommt zum Streit, an dessen Ende angeblich sogar Todesdrohungen fallen.















Fellbach - In der Meisenstraße in Fellbach ist es am Mittwoch wegen eines nicht angeleinten Hundes zu einem Streit gekommen, bei dem ein Beteiligter sogar mit dem Tode bedroht worden sein soll. Gegen 11 Uhr war laut Polizei ein 53 Jahre alter Fußgänger einem Unbekannten begegnet, dessen Hund nicht angeleint war. Er sprach den Mann deswegen an, woraufhin der Fremde gleich aggressiv geworden sein soll. Danach ging der Hundehalter weiter und kam kurze Zeit später mit einem Fahrrad, aber ohne den Hund wieder zurück.

Dann soll er dem 53-Jährigen gedroht haben, ihn beim nächsten Aufeinandertreffen umzubringen. Der Hundehalter trug eine schwarze Jacke mit einem auffälligen orangefarbenen Aufdruck und weißer Schrift auf der Rückseite. Zudem trug er eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Er hat dunkelbraunes, mittellanges Haar. Sein Hund ist laut der Beschreibung „etwas größer“ und das Fahrrad des Mannes hellgrün lackiert. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07 11/9 51 91 30 entgegengenommen.