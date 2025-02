Vorfall in Fellbach: Streit im Bus eskaliert vollkommen

1 Die Polizei in Fellbach sucht Zeugen eines Vorfalls. Foto: Weingand

Nach einem Streit schließt ein Busfahrer die Fahrgäste ein. Einer ist damit offensichtlich nicht einverstanden – er greift zum Notfallhammer. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.











Nach einem ungewöhnlichen Vorfall in einem Linienbus in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) sucht die Polizei nach Zeugen. Am Mittwoch gegen 12.20 Uhr kam es zunächst zu einem Streit zwischen einem Busfahrer der Linie 210 und einem weiblichen Fahrgast. Worum es genau ging, konnte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage nicht sagen. Wichtiger ist auch eher das, was danach passierte: Der Busfahrer verständigte wegen des Streits die Polizei und hielt in der Bühlstraße an.