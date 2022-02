1 Die Auseinandersetzung ereignete sich nahe des Sami-Khedira-Stadions. Foto: Patricia Sigerist /Archiv

Bei einer Auseinandersetzung nahe des Sami-Khedira-Stadions im Fellbacher Stadtteil Oeffingen ist ein 41-Jähriger schwer verletzt worden. Die Polizei hat noch keine Erkenntnisse zu den Hintergründen.















Fellbach - Schwere Verletzungen hat ein 41-Jähriger bei einer Messerattacke nördlich des Fellbacher Stadtteils Oeffingen erlitten. Er und ein 51-Jähriger waren am Mittwoch gegen 9.30 Uhr nahe des Sami-Khedira-Stadions zu Fuß unterwegs gewesen. Bei einer Auseinandersetzung der beiden kam nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei auch ein Messer zum Einsatz. Konkret erklärt ein Polizeisprecher auf Nachfrage, dass der 51-Jährige zugestochen habe. Der 41-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. „Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, befindet sich aber mittlerweile außer Lebensgefahr“, so der Sprecher. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Warum die Situation so eskalierte, das konnten die Beamten bei den Befragungen noch nicht herausfinden. Unklar ist demnach auch, ob die beiden sich kennen oder ob es eine spontane Begegnung war. Bisher gebe es noch keine Erkenntnisse über eine mögliche Vorbeziehung von Täter und Opfer, so der Polizeisprecher.

51-Jähriger wurde festgenommen

Der 51-jährige Mann wurde vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter hat am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart den Haftbefehl in Vollzug gesetzt, der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Bereits am Montagabend war in Fellbach an der Stadtbahn-Endhaltestelle Lutherkirche eine 56-Jährige von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden. Der junge Mann entriss der Frau die Handtasche und flüchtete in Richtung Stadtmitte.