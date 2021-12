1 Die Polizei hat in Fellbach einen Mann festgenommen, der andere mit einem Messer bedrohte. Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

Auf einem Spielplatz in Fellbach taucht am Dienstagnachmittag ein Mann auf, der ein Messer zieht. Die Menschen flüchten, wenig später nimmt die Polizei den Mann fest.















Fellbach - Ein 28 Jahre alter Mann hat am Dienstagnachmittag in Fellbach helle Aufregung und einen Polizeieinsatz verursacht. Nach den Schilderungen der Polizei war der Mann gegen 15 Uhr auf einem Spielplatz in der Schillerstraße aufgetaucht, wo sich Kinder und Erwachsene aufhielten. Dort zog er laut Zeugenaussagen plötzlich ein Messer aus seiner Hose und lief damit auf die Besucher des Spielplatzes zu, welche die Flucht ergriffen. Der 28-Jährige lief anschließend, immer noch mit dem Messer in der Hand, in Richtung der Schwabenlandhalle. Auch dabei erschreckte er mehrere Passanten, die davon rannten.

Die alarmierte Polizei fand den Mann und entwaffnete ihn. Wie sich herausstellte, lebt der 28-Jährige in einer Behinderteneinrichtung, in die er zurückgebracht wurde. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, sich zur Klärung des Vorfalls mit ihr in Verbindung zu setzen (Telefon 0711/5 77 20).