Ein Mann wird in einem Geschäft beim Stehlen ertappt. Eine Verkäuferin will ihn aufhalten – da kommt es zum Gerangel. Ein junger Mann, der sich einschaltet, wird verletzt.









Am Samstagnachmittag hat ein Mann in einem Ladengeschäft in der Stuttgarter Straße mehrere Waren in eine Gefriertasche gesteckt und ging mit dieser am Kassenbereich vorbei, ohne zu bezahlen. Als er dort von einer Mitarbeiterin angesprochen und aufgehalten wurde, kam es zwischen dem Mann und der 49-jährigen Verkäuferin zu einem Gerangel. Ein 24-jähriger Mann kam hinzu und wollte den Ladendieb ebenfalls festhalten, dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Ladendieb konnte aus dem Geschäft flüchten, bevor die Polizei eintraf.

Es soll sich bei ihm um einen etwa 45- bis 50-jährigen Mann handeln, der etwa 1,75 Meter groß sei und schlanke Beine, aber einen fülligen Oberkörper habe. Er trug eine schwarze Hose, eine schwarze Strickmütze und hatte einen schwarzen Vollbart. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Hinweise an 07 11 / 5 77 20.