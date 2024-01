Vorfall in Fellbach: Ladendieb verletzt fünf Polizisten

1 Die Polizei musste den Mann in Gewahrsam nehmen (Symbolbild) . Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein Detektiv erwischt am Dienstag in Fellbach einen Ladendieb auf frischer Tat. Der Täter wird auf der Polizeidienststelle aggressiv, greift mehrere Beamte an und verletzt sie.











Ein 41-Jähriger wurde am Dienstagabend in einem Supermarkt in der Stuttgarter Straße in Fellbach von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er mehrere Getränkeflaschen unter seine Oberbekleidung steckte und damit das Geschäft verließ, ohne diese zu bezahlen. Die Polizei rückte an und brachte den Tatverdächtigen anschließend ins Büro des Kaufhauses, wo er den Detektiv mit einem am Schlüsselbund angebrachten, spitzen Metallgegenstand bedroht haben soll.