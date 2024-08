Vorfall in Fellbach: Gewalttätiger Streit mit Messern gibt Polizei Rätsel auf

1 Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in Fellbach (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand

Zeugen beobachten in Fellbach einen gewalttätigen Streit mehrerer Personen. Ein Verletzter sucht Schutz in einer Tankstelle. Als die Polizei kommt, sind alle Beteiligten weg.











Link kopiert



Am Montag gegen 1 Uhr haben Zeugen im Rubensweg in Fellbach eine gewalttätige Auseinandersetzung beobachtet. Mehrere der Beteiligten sollen dabei auch mit Messern bewaffnet gewesen sein. Als die Polizei eintraf, waren die Unbekannten jedoch schon wieder verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass mindestens eine Person verletzt wurde. Diese soll nach dem Geschehen in einer Tankstelle in der Schorndorfer Straße Schutz gesucht haben und suchte das Weite, als die Polizei hinzugerufen wurde. Hinweise zu dem Vorfall und zu mutmaßlichen Beteiligten nimmt die Polizei Fellbach unter 0711 / 5 77 20 entgegen.