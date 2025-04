Vorfall in Esslingen: Unter Drogen und ohne Führerschein – Polizei stoppt Paar bei Fahrübung

Vorfall in Esslingen

1 Die Polizei ermittelt gegen das Pärchen (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein Pärchen unternimmt am Sonntagabend in Esslingen Fahrübungen auf einem Parkplatz. Als die Polizei die beiden kontrolliert, stellt sich heraus: Der Mann fährt unter Drogen und musste eigentlich schon seinen Führerschein abgeben.











Das Polizeirevier Esslingen ermittelt wegen mehrerer Verkehrsdelikte gegen ein Pärchen, das am Sonntagabend auf einem Parkplatz in der Obertürkheimer Straße mit einem Auto Fahrübungen unternommen hat. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen gegen 20.15 Uhr die Beamten verständigt, da eine Frau in einem VW auffällig fuhr und ihnen das verdächtig vorkam. Als die Polizei das Auto kontrollierte, saß die Frau auf dem Beifahrersitz und ein 24-Jähriger steuerte das Fahrzeug.