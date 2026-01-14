Nach VfB-Spiel in Esslingen: 30-köpfige Gruppe greift Eintracht-Fans brutal an – zwei Personen in Klinik

Auf einem Parkplatz beim Bahnhof Oberesslingen sind am Dienstagabend vier junge Männer von einer größeren Gruppe angegriffen und verletzt. Zwei wurden danach im Krankenhaus behandelt.
Nach dem Fußballspiel des VfB Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt in Bad Cannstatt kam es in Esslingen zu einem Angriff auf vier Fans der Gästemannschaft. Wie die Polizei berichtet, soll eine größere Gruppe die Männer auf einem Parkplatz in der Ulmer Straße angegriffen und beraubt haben. Eine Fahndung der Polizei blieb bislang erfolglos.