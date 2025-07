Vorfall in Esslingen

1 Der Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Ein 41 Jahre alter Mann soll am Samstag zwei Passanten attackiert haben. Die Polizei konnte den Mann, der stark alkoholisiert war, schließlich festnehmen.











Link kopiert



Ein Betrunkener hat am Samstag zwei Passanten in Esslingen angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, beleidigte und bedrohte der 41-Jährige die beiden Personen, als sie sich gegen 16 Uhr in der Bahnhofstraße begegneten.