Vorfall in Esslingen: 33-Jähriger radelt mit Samuraischwert durch die Stadt – Mehrere Personen angepöbelt

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag einen 33-Jährigen festgenommen, der offenbar stark betrunken und mit einem Samuraischwert bewaffnet durch Esslingen radelte. Dabei soll er mehrere Personen angepöbelt und einige davon bedroht haben.

Ein 33-Jähriger hat am Sonntagnachmittag unabhängig voneinander mehrere Personen in einer Gaststätte und einen Passanten angepöbelt und bedroht. Zudem hat er nach Angaben der Polizei eine Mitarbeiterin einer Gaststätte geschlagen. Der Mann war offenbar mit einem Samuraischwert bewaffnet und fuhr Fahrrad.

Gegen 15.10 Uhr alarmierte ein Passant die Polizei, nachdem er von einem Unbekannten an der Ecke Pliensau-/Lederstraße angepöbelt worden war. Der noch Unbekannte trug eine Art Amuraischwert in der Hand und fuhr nach der Pöbelei in Richtung der inneren Brücke davon. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen, konnte den Bewaffneten aber zunächst nicht finden.

Lesen Sie auch

Erneuter Notruf etwas später

Kurz vor 16 Uhr wurden die Beamten dann zu einer Gaststätte in der Schenkenbergstraße gerufen, nachdem dort ein Gast eine Mitarbeiterin geschlagen und dadurch leicht verletzt hatte. Zudem soll er mehrere weitere Gäste bedroht haben. Der Mann führte offenbar ebenfalls ein Schwert mit sich und war auf einem Fahrrad davon gefahren. In der Cannstatter Straße konnte die Polizei schließlich den 33-Jährigen festnehmen, der keinen Widerstand leistete. Er war mit 2,5 Promille stark betrunken, wie ein erster Test ergab. Das Schwert wurde beschlagnahmt und er sieht nun mehreren Anzeigen gegenüber.