6 Was ist in der Nacht zum Samstag in Erdmannhausen vorgefallen? Foto: SDMG/SDMG / Hemmann

Viel ist noch nicht über den Vorfall bekannt. Jedoch steht bereits fest, dass in der Nacht zum Samstag in einem Wohngebiet in Erdmannhausen Schüsse gefallen sind. Die Polizei ermittelt.

Erdmannhausen - In der Nacht zum Samstag ist die Polizei zu einem Einsatz in den Steiggärten, in Erdmannhausen ausgerückt. Wie ein Polizeisprecher telefonisch auf Nachfrage bestätigte sind in dem Wohngebiet im Kreis Ludwigsburg Schüsse gefallen.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, was sich genau in der Nacht zugetragen hat. Nähere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt. Wir halten Sie auf dem Laufenden.