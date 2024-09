Vorfall in England

1 Ein Gericht in London verurteilte den Polizisten zu 16 Monaten Haft. (Symbolfoto) Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Ein Radfahrer stirbt in London, seine persönlichen Gegenstände werden von einem Polizisten eingesammelt. Der begeht einen schwerwiegenden Fehler.











Link kopiert



Etwa 115 Pfund aus dem Portemonnaie eines Toten hat ein Polizist in England entwendet. Deshalb muss der 51-Jährige nun ins Gefängnis. Ein Gericht in London verurteilte den Mann zu 16 Monaten Haft. Der Ex-Beamte hatte zuvor Amtsmissbrauch eingeräumt. Die Polizei in der britischen Hauptstadt entließ den Mann daraufhin nach 23 Jahren Dienstzeit.