Vorfall in einem Restaurant: Jamie Foxx mit Glas attackiert: Filmstar muss im Gesicht genäht werden

Schock für Hollywoodstar Jamie Foxx (58): Der Schauspieler musste ärztlich behandelt werden, nachdem er bei einer Geburtstagsfeier in einem Restaurant in Beverly Hills von einem Glas im Gesicht getroffen wurde. "Jemand von einem anderen Tisch warf ein Glas, das ihn am Mund traf", erklärte ein Sprecher des Filmstars in einem Statement für die "Los Angeles Times". "Er musste genäht werden und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Die Polizei wurde gerufen und die Angelegenheit ist nun in den Händen der Strafverfolgungsbehörden", heißt es weiter.