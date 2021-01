Vorfall in Ehningen

1 Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter zwei Kinder sexuell belästigte (Symbolbild). Foto: imago images/teamwork

Am Donnerstagmittag wurden zwei neunjährige Mädchen in Ehningen von einem Unbekannten sexuell belästigt. Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe.

Ehningen - Zwei neunjährige Mädchen sind am Donnerstagmittag in Ehningen (Kreis Böblingen) von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Die Vorfälle ereigneten sich laut der Polizei zwischen 13.40 Uhr und 14.10 Uhr in der Schlossstraße.

Demnach soll der unbekannte Mann in diesem Zeitraum die Mädchen angesprochen haben. Dabei habe er den Reißverschluss seiner Hose geöffnet und durchgehend an seinem Penis herumgespielt. Als die Kinder wegliefen, sei ihnen der Mann gefolgt und habe sie erneut angesprochen. Daraufhin rannten die Neunjährigen davon, während sich der Unbekannte in einem angrenzenden Gebüsch versteckte.

Polizei startet Zeugenaufruf

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen. Wie die Beamten mitteilten, soll der Mann etwa 60 Jahre alt und 1,70 Meter groß sein. Er habe eine schlanke Figur, grau-weiße Haare, einen kurzen, schwarz-grauen Bart, ein auffällig faltiges Gesicht und einen leicht bräunlichen Teint. Für die Mädchen klang es, als spräche der Mann gebrochenes Deutsch und habe eine für sie komische Aussprache gehabt. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Jacke getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg melden.