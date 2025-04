Vorfall in Bus in Rastatt: Mann attackiert Menschen mit Schirm und versprüht Tierabwehrspray

Vorfall in Bus in Rastatt

Ein 49-Jähriger beschimpft und bedroht andere Fahrgäste in einem Linienbus in Rastatt. Als er aussteigt, verletzt er zwei Menschen – und flüchtet.











Ein Mann hat in Rastatt Tierabwehrspray in einen Linienbus gesprüht und ist geflüchtet. Zuvor hatte der 49-Jährige am Dienstagmorgen bereits andere Fahrgäste beleidigt und mit einem Regenschirm attackiert, wie die Polizei mitteilte. An einer Haltestelle stieg der Mann an der Hintertür aus dem Bus, lief zur Vordertür, versprühte das Abwehrspray und flüchtete.