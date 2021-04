Koalitionsentscheidung in Baden-Württemberg Grüne wollen weiter mit der CDU regieren

„No wind of change“ in Baden-Württemberg. Der konservative Grüne Winfried Kretschmann will unbedingt am Bündnis mit der CDU festhalten. Nach anfänglichem Widerstand gibt die Partei nach. Trotzdem ist es ein Fehlstart am Gründonnerstag.