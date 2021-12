1 In Bönnigheim ist eine Geburtstagsparty völlig eskaliert (Symbolbild). Foto: imago images// YAY Images

Ludwigsburg - Diese private Geburtstagsparty am Ortsrand von Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) wird der Gastgeber wohl so schnell nicht vergessen. Die Feier artete in der Nacht zum Sonntag so aus, dass die Polizei mit mehrere Streifen anrücken musste.

Nach Angaben der Polizei kam es gegen 3 Uhr zu einem Streit zwischen drei Gästen, der in einer handfesten Schlägerei endete. Dabei soll auch ein Messer im Spiel gewesen sein. Ein Gast schlug zudem eine kleine Scheibe der Haustür ein – hierbei erlitt er leichte Schnittverletzungen. Bis die Polizei eintraf, versuchten die Teilnehmer der Party die Streithälse zu trennen. Die Ermittlungen dauern noch an.