Vorfall in Böblingen

1 Ein Unbekannter zückte in Böblingen während eines Streits ein Messer. (Symbolbild) Foto: Shutterstock/vzwer

Ein 19-Jähriger gerät in Böblingen mit einem Unbekannten in einen Streit. Die Situation eskaliert und der Unbekannte geht mit einem Messer auf seinen Kontrahenten los. Die Polizei sucht Zeugen.

Böblingen - Ein bislang unbekannter Mann soll am Mittwochnachmittag in Böblingen im Laufe eines Streits mit einem Messer auf einen 19-Jährigen losgegangen sein. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war der 19 Jahre alte Mann gegen 15.45 Uhr zu Fuß gemeinsam mit drei weiteren 19, 20 und 21 Jahre alten Begleitern in der Nähe eines Einkaufszentrums unterwegs. An einer Ampelanlage habe der Unbekannte, der selbst offenbar zu einer fünfköpfigen Gruppe gehörte, den 19-Jährigen plötzlich angepöbelt. Zwischen den beiden Männern entbrannte ein Streit, in dessen Verlauf der 19-Jährige weggehen wollte. Daraufhin beleidigte ihn der Unbekannte.

Als der 19-Jährige seinen Kontrahenten zur Rede stellen wollte, zog dieser ein Messer und ging schließlich auf den 19 Jahre alten Mann los. Die Begleiter des Täters griffen nun ein und hielten diesen zurück. Anschließend flüchtete die fünfköpfige Gruppe in Richtung Innenstadt.

So sieht der unbekannte Täter aus

Das Opfer beschreibt den Täter wie folgt: Etwa 20 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, schlank und durchtrainiert. Er hat lockige, blonde Haare und einen längeren Bart, soll darüber hinaus aber eher ein südländischer Typ sein. Er hat eine Tätowierung im Gesicht und eine am Hals. Zum Tatzeitpunkt war der Mann mit einer auffälligen orange-roten Jacke und orange-roten Schuhen bekleidet. Außerdem hatte er eine Jeans an.

Das Polizeirevier Böblingen bittet unter der Telefonnummer 07031/13-2500 um Zeugenhinweise.