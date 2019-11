1 Die Polizei nahm den 30-Jährigen in Gewahrsam. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Ein 30-Jähriger rastet am Sonntagabend in Böblingen-Dagersheim aus, beschädigt mindestens neun Autos und bedroht einen Zeugen. Die Polizei nimmt den Betrunkenen schließlich in Gewahrsam.

Böblingen-Dagersheim - Ein 30 Jahre alter Mann soll am Sonntagabend in Böblingen-Dagersheim mindestens neun Autos beschädigt und einen Zeugen bedroht haben. Auch gegen eingetroffene Polizeibeamte verhielt sich der Betrunkene äußerst aggressiv. Die Polizei sucht Geschädigte sowie Zeugen.

Wie die Beamten melden, hielt sich der 30-Jährige um 18.40 Uhr auf einem Parkplatz in der Goethestraße auf und wurde von einem Zeugen dabei beobachtet, wie er zunächst versuchte, geparkte Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand zu öffnen. Im weiteren Verlauf schlug er auf verschiedene Fahrzeuge und zerkratzte Autos. Als er offenbar bemerkte, dass der Zeuge die Polizei alarmierte, ging er auf diesen zu und bedrohte ihn. Von den eingetroffenen Beamten ließ sich der 30-Jährige zunächst widerstandslos festnehmen.

Da er unter starken Stimmungsschwankungen litt und gegenüber den Anwesenden äußerst aggressiv wurde, legten ihm die Polizisten Handschellen an. Der Mann war nicht mehr in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen, weshalb er schließlich zum Polizeirevier Böblingen gebracht wurde. Dort musste er einige Stunden in Gewahrsam bleiben.

Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Tatverdächtigen vermutlich mindestens neun Autos – einen Opel, vier VW, einen Seat und drei Mercedes – beschädigt hatte. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07031/13-2500 bei der Polizei zu melden.