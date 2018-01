Vorfall in Bietigheimer Supermarkt Ladendetektiv verfolgt und stellt Dieb

Von bin 10. Januar 2018 - 11:46 Uhr

Ein Ladendetektiv verfolgt einen Dieb in einem Einkaufsmarkt in Bietigheim-Bissingen. Foto: dpa

Ein 22-jähriger Mann stiehlt in einem Supermarkt in Bietigheim-Bissingen Waren und wird vom Ladendetektiv zur Rede gestellt. Es kommt zu einer Verfolgsjagd.

Bietigheim-Bissingen - Ein 22 Jahre alter Mann sitzt nach einem räuberischen Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Prinz-Eugen-Straße in Bietigheim-Bissingen seit Dienstagnachmittag in Untersuchungshaft. Der Verdächtige hat sich am Montag während eines Einkaufs im Markt auffällig verhalten. Er packte diverse Lebensmittel in seinen Rucksack und zwei Tüten. Der Ladendetektiv beobachtete den Mann über einen längeren Zeitraum. Als der zur Kasse ging, stellte der Detektiv fest, dass der Verdächtige lediglich drei Getränkedosen und eine Packung Kaugummi auf das Band legte und bezahlte.

Detektiv verfolgt den Ladendieb

Der 29-jährige Detektiv sprach ihn darauf an. Doch der 22-Jährige leugnete, mehr Waren eingesteckt zu haben und wollte den Markt verlassen. Als sich der Detektiv ihm in den Weg stellte, stieß der Mann ihn einfach um und flüchtete in Richtung Bahnhof. Während er die Verfolgung aufnahm, alarmierte der 29-Jährige die Polizei. Nur wenig später stellten Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen den 22 Jahre alten Mann im Bahnhofsgebäude und nahmen ihn vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 22-Jährige am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls, setzte diesen in Vollzug und wies den jungen Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein.