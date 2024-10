Vorfall in Bietigheim-Bissingen: Stichwunde auf Spielplatz: Jugendlicher von Gruppe attackiert

1 Ob der Teenager die Stichverletzung zum Beispiel durch ein Messer erlitten hat, muss die Polizei noch ermitteln. Foto: Archiv (Imago/Skata/Imago stock&people)

Ein 16-Jähriger ist am frühen Sonntagabend in Bietigheim-Bissingen angegriffen und verletzt worden. Die Hintergründe sind noch ziemlich nebulös, die Polizei ermittelt.











Ein 16-Jähriger ist am Sonntag gegen 17.50 Uhr auf einem Spielplatz in der Frimleystraße in Bietigheim-Bissingen aus einer Personengruppe heraus angegriffen worden. Bei der Auseinandersetzung erlitt der Jugendliche, der auf Freunde gewartet hatte, eine Stichwunde am Bein. Die leichte Verletzung wurde von einem Rettungswagen versorgt und der Teenager anschließend in ein Krankenhaus gebracht.