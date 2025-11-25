Ein falscher Kontrolleur greift in Zutaten, filmt alles und stellt es online. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin warnt - und gibt Tipps, wie man echte Kontrolleure erkennt.
Berlin - In Berlin hat sich ein Mann zum Schein als Lebensmittelkontrolleur ausgegeben und einen Gastronomiebetrieb untersucht. Den Angaben des zuständigen Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg zufolge handelt es sich bei dem Mann wohl um einen Influencer, der sich bei der vorgetäuschten Kontrolle von einer zweiten Person filmen ließ und das Video online stellte. "Die besagte Social-Media-Persönlichkeit ist bereits in Hamburg negativ aufgefallen."