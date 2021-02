Vorfall in Benningen

1 Der mutmaßliche Täter flüchtete entlang der Studionstraße in Benningen. Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend eine 49-Jährige in Benningen mit einem Messer in der Hand aufgefordert, ihm Geld zu geben. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Benningen - Ein bislang unbekannter Mann soll am Sonntagabend eine 49-Jährige in der Studionstraße in Benningen (Kreis Ludwigsburg) beraubt haben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt.

Der mutmaßliche Täter hat nach Angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr mit einem Messer in der Hand die 49-Jährige aufgefordert, ihm Geld zu geben. Er betonte hierbei, ihr nichts antun zu wollen und aus einer Notlage heraus zu handeln. Die Frau hatte ihm daraufhin 50 Euro übergeben. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte entlang der Studionstraße. Auch die Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang zu keinem Erfolg.

Der Mann soll etwa 1,70 Meter groß sein und und eine normale Statur haben. Er soll außerdem im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren sein und akzentfreies Deutsch sprechen. Zur Tatzeit war er mit einer hellbraunen Jacke und einer Mütze bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800/1100225 bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg zu melden.