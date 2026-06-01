Vorfall in Bad Cannstatt: Vier Jugendliche wollen in Bar einbrechen – Polizei schnappt Quartett

1 Die Einbrecher scheiterten an einer Tür. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

Vier Jugendliche wollen in eine Bar einbrechen und scheitern an der Tür. Sie stehlen dafür eine Überwachungskamera, mit der sie kurz zuvor aufgezeichnet wurden.











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Drei junge Männer im Alter von 17, 18 und 21 Jahren sowie eine junge Frau im Alter von 18 Jahren sollen versucht haben, in der Nacht zum Montag in eine Bar am Seilerwasen in Bad Cannstatt einzubrechen. Doch der Besitzer wurde durch eine Überwachungskamera auf das Quartett aufmerksam. Polizeibeamte nahmen die Verdächtigen vorübergehend fest.